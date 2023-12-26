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  5. Süper Lig'de 16, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 16, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 16, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 16, 19 ve 20'inci haftanın programlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: 

16'NCI HAFTA

9 OCAK SALI

17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)

17.00 Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)

11 OCAK PERŞEMBE

17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

19'UNCU HAFTA

5 OCAK CUMA

17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

7 OCAK PAZAR

13.30 Kayserispor- Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)

20'NCİ HAFTA

13 OCAK CUMARTESİ

13.30 Hatayspor-Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 OCAK PAZAR

13.30 İstanbulspor-Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 OCAK PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)

Etiketler süper lig haftanın programı tff
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