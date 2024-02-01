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  5. Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın maçları

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın maçları

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın maçları
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. İşte haftanın maçları...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

AA

Etiketler süper lig fikstür haftanın maçları
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