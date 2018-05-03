Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı !

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Medipol Başakşehir - Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe - Bursaspor Fırat Aydınus, Beşiktaş - Kayserispor Barış Şimşek, Akhisarspor - Galatasaray maçında ise Ali Palabıyık görev yapacak.



4 Mayıs Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)



5 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Özgür Yankaya)

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)



6 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Fırat Aydınus)

16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Barış Şimşek)

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Halis Özkahya)

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Ali Palabıyık)



7 Mayıs Pazartesi:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Hüseyin Göçek)