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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftasında oynanacak 7 maçta düdük çalacak hakemler belli oldu.

Bu haftaki maçların hakemleri şöyle:

7 Nisan Cuma

Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi

Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar

Sivasspor-Başakşehir: Arda Kardeşler

Beşiktaş-Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi

Kayserispor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

Etiketler Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftası Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftası hakemleri hakemler 28. hafta
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