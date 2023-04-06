Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftasında oynanacak 7 maçta düdük çalacak hakemler belli oldu.
Bu haftaki maçların hakemleri şöyle:
7 Nisan Cuma
Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi
Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
9 Nisan Pazar
Sivasspor-Başakşehir: Arda Kardeşler
Beşiktaş-Giresunspor: Atilla Karaoğlan
10 Nisan Pazartesi
Kayserispor-Ümraniyespor: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen
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