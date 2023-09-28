Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'in 7. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği kaydedildi.
29 Eylül Cuma, 30 Eylül Cumartesi, 1 Ekim Pazar ve 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
29 EYLÜL CUMA
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 EKİM PAZAR
13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
2 EKİM PAZARTESİ
20.00 Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler
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