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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'in 7. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği kaydedildi.

29 Eylül Cuma, 30 Eylül Cumartesi, 1 Ekim Pazar ve 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

 29 EYLÜL CUMA

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 EKİM PAZAR

13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

2 EKİM PAZARTESİ

20.00 Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler

 

Etiketler süper lig haftanın hakemleri hakemler 7. hafta hakemleri
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