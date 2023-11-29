Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.
14. haftanın müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:
1 ARALIK CUMA
20.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 ARALIK PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek
DHA
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