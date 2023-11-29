Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.



14. haftanın müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:

1 ARALIK CUMA

20.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 ARALIK PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek

DHA