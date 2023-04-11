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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'in 28. haftası, dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Galatasaray haftayı BAY geçerken Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı. Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa mağlup oldu.

Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray: 1.18
Fenerbahçe: 4.00
Beşiktaş: 15.00
Başakşehir: 500.00
Trabzonspor: 1000.00
Adana Demirspor: 1500.00

Etiketler süper lig şampiyonluk oranları spor toto galatasaray şampiyonluk oranı
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