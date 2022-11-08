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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de 13 hafta geride kaldı ve Fenerbahçe 29 puanla en yakın rakipleri Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde bulunuyor.

 İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'in 2022-2023 sezonu için şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

 Fenerbahçe, 1.95'lik oranıyla şampiyonluk için favori konumda bulunuyor. Fenerbahçe'yi 4.50'lik oranıyla Galatasaray ve 5.50'lik oranıyla Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe 1.95'lik oranıyla şampiyonluk için favori konumda bulunurken sarı-lacivertlileri ezeli rakipleri Galatasaray 4.50'lik oranıyla takip ediyor. Beşiktaş ise 5.50'lik oranıyla şampiyonluk yolunda üçüncü sırada yer alıyor.

İŞTE 2022-2023 SEZONU SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 4.50

Beşiktaş: 5.50

Trabzonspor: 6.00

 Başakşehir: 8.50

Adana Demirspor: 25.00

Konyaspor: 25.00

Etiketler Adana Demirspor Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Medipol Başakşehir Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk oranları Süper Lig şampiyonluk oranları
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