Süper Lig'de yeni sezona 7 yeni kural geldi

TFF tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde Trendyol Süper Lig'in yeni 7 kuralı belli oldu...

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler." ifadelerini kullanırken, ESKİ FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun değişen kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE YENİ KURALLAR

Kulübede sadece 1 kişi ayakta: Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek. Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.



Sıfır tölerans: Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.

Elle oynama: Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.



Penaltı varsa kart yok: Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.

Ayaktan seken toplar: Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.

Penaltıda çizgi ihlali: Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpki ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.

Duraklama dakikalarının hesaplanması: Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.