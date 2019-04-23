Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Bursaspor ve Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Birevim Elazığspor'un masörü Vahit Ünal ile Osmanlıspor Kulübünün idarecisi Mehmet Davarcı'nın, iki takım arasındaki maçtan sonra çıkan olaylarda saldırıları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor'un talimatlara aykırı hareket, Afjet Afyonspor'un saha olayları, Adanaspor ve Adana Demirspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline verildiği aktarıldı.

