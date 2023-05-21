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Süper Lig'e ilk veda eden takım belli oldu

Süper Lig'e ilk veda eden takım belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadele Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Süper Lig'e ilk veda eden takım Ümraniyespor oldu.

HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf Ankaragücü oldu.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Kevin Malcuit ve 71. dakikada Milson kaydetti. Ümraniyespor'un tek sayısı 25. dakikada Umut Nayir'in penaltısından geldi.

ÜMRANİYESPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu skorun ardından Ankaragücü, puanını 39'a yükseltti ve ligde kalma adına büyük bir adım attı. İki maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı ve Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

Ankaragücü, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

 

 

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