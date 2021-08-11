Süper Lig'in 4 büyüklerinin borcu açıklandı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borç miktarları açıklandı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı. Açıklama ile dört büyüklerden en fazla borçlu futbol kulübü Fenerbahçe olurken, en az borç ise Trabzonspor'un oldu.
FENERBAHÇE'NİN BORCU 5,96 MİLYAR LİRA
KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.
Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.
FENER TOKEN ÇIKTI
Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım attı ve kendi tokenini çıkardı. Fenerbahçe Token, yoğun ilgiyle karşılaştı ve 30 TL'den satılan tokenlar 30 saniyede tükendi. Ön satış işlemlerinin basın toplantısı sürerken başlatıldığı tokene yoğun ilgi gösterildi. 30 TL'den satışa sunulan seçenek 2 'nin 30 saniye tükendiği belirtildi. Sarı lacivertli kulüp sadece 30 saniyede 15 milyon TL kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU 5,47 MİLYAR LİRA
Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.
Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.
GALATASARAY'IN BORCU 4,51 MİLYAR LİRA
Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.
Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.
TRABZONSPOR'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 MİLYAR 441 MİLYON LİRA
İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.
Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.
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