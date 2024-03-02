Tam 7 Avrupa devi Semih Kılıçsoy için geliyor
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Beşiktaş'ı golleriyle Süper Lig'e yeniden bağlayan ve Kara Kartalların yeni gözdesi olan genç gıolcü Semih Kılıçsoy'u yarın oynanacak Galatasaray derbisinde, Avrupa'nın 7 dev kulübünün gözlemcilerinin markajı altında olacak...
Beşiktaş'ı genç golcüsü Semih Kılıçsoy, attığı goller ve başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önemli takımları, Semih'i Galatasaray derbisinde mercek altına alacak.
Premier Lig'den Arsenal, Tottenham ve Manchester City; Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Leipzig; La Liga'dan Atletico Madrid ve Serie A'dan Juventus'un, scoutlarını yarınki karşılaşma için İstanbul'a göndereceği belirtildi.
Beşiktaş'ın, en az 1 sezon daha takımda tutmak istediği Semih'e yaz döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.
Sabah Gazetesi
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