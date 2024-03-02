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Tam 7 Avrupa devi Semih Kılıçsoy için geliyor

Tam 7 Avrupa devi Semih Kılıçsoy için geliyor
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Beşiktaş'ı golleriyle Süper Lig'e yeniden bağlayan ve Kara Kartalların yeni gözdesi olan genç gıolcü Semih Kılıçsoy'u yarın oynanacak Galatasaray derbisinde, Avrupa'nın 7 dev kulübünün gözlemcilerinin markajı altında olacak...

Beşiktaş'ı genç golcüsü Semih Kılıçsoy, attığı goller ve başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önemli takımları, Semih'i Galatasaray derbisinde mercek altına alacak.

Premier Lig'den Arsenal, Tottenham ve Manchester City; Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Leipzig; La Liga'dan Atletico Madrid ve Serie A'dan Juventus'un, scoutlarını yarınki karşılaşma için İstanbul'a göndereceği belirtildi. 

Beşiktaş'ın, en az 1 sezon daha takımda tutmak istediği Semih'e yaz döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.

Sabah Gazetesi

Etiketler Beşiktaş semih kılıçsoy Beşiktaş transfer avrupa devleri devler
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