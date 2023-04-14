Tarihi fark! Galatasaray gol oldu yağdı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. 90 dakikası oldukça yüksek bir tempoya sahne olan müsabakada Galatasaray adeta gol olup yağdı.

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılı iki kulübün kapışmasında kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Milot Rashica, 23, 42 (P) ve 45+12. dakikalarda Mauro Icardi, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 72. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

Kayserispor'da Hosseini, 45+10. dakikada Torreira'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından puanını 66'ya yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kayserispor ise 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAURO ICARDI VE "AŞKIN OLAYIM!"

Galatasaray, Kayserispor'u hızlı hücumla vurdu ve 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılıların hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, orta alanda kapılan top sonrası savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, rakibini ekarte etmesinin ardından yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golün ardından Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' şarkısı Nef Stadyumu'nda çalındı.

RASHICA, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Sarı - kırmızılılar, golden sonra da etkili oyununu sürdürdü. Mauro Icardi, orta sahada kaptığı top sonrası koşu yapan Milot Rashica'ya pasını gönderdi. Ceza sahasına yakın bir bölgede meşin yuvarlak ile buluşan Kosovalı futbolcu, hızla topu kale alanına götürmeyi başardı ve çektiği şutla ağları havalandırarak Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

ICARDI, BU KEZ PENALTIDAN ATTI

Baskılı oyununa devam eden Galatasaray'da gelişen atak sonrası Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, topu filelerle buluşturdu ve farkı 3'e yükseltti.

ICARDI, ICARDI, ICARDI! PENALTI VE KIRMIZI KART...

Galatasaray, 45+10. dakikada penaltı kazandı. Torreira, ceza sahası içinde Hosseini tarafından yüzüne aldığı müdahale ile yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem, Hosseini'nin ayak tabanıyla Uruguaylı futbolcunun yüzüne vurduğunu tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Hosseini ise kırmızı kartla cezalandırıldı ve Kayserispor 10 kişi kaldı. Topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşu kaleciden geri döndü. Arjantinli yıldız, dönen topu yine kendisi tamamladı ve hat-trick yaparak takımını 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.

FRİKİKTEN MUHTEŞEM GOL: KEREM!

Ev sahibi ekip, 58. dakikada ceza yayı üzerinde bir frikik kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu üst köşeden ağlarla buluştu ve skor 5-0'a geldi.

ZANIOLO YİNE GOLÜNÜ ATTI!

Galatasaray, 5. golden sonra da durmadı! Sarı - kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira'dan aldığı pasla birlikte ceza sahasına girdi. Meşin yuvarlağı kontrol etmesiyle birlikte sert bir vuruş yapan İtalyan yıldız, skoru 6-0'a getirdi.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica'ya formayı verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.

Medipol Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle arka adalesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı, tedavisinin tamamlanmasıyla Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'deki yerini aldı.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.

MERTENS 1 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.



Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak.