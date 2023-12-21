Tartışmalı maçta hakem Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli oyunculara gösterilen 2 kırmızı kart tatışma konusu olmuştu. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesinde karşılaştığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'in kırmızı kart görmesi tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hakem Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfür ettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.

Haberde Fenerbahçe'nin, küfür etmediğini söyleyen Fred için PFDK'nin kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na ayrıntılı bir itiraz yapacağı belirtildi.