TFF Başkanı Özdemir, Süper Lig'te seyirci kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan genel kurul toplantısında Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük için Şenol Güneş ile devam edileceğini açıklayan Özdemir, yeni sezonda uygulanacak olan taraftar kuralını da açıkladı.

Genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da Divan başkanı olarak Mehmet Büyükekşi seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer alan “TFF Statüsü’nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi” maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi. Yeniden başlayan genel kurulda Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde tahkim, disiplin, ve UÇK’nın bundan sonraki genel kurulda 16'ncı maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"KULÜPLERE BİLDİRDİK"

"Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık ancak gelen talepler nedeniyle erteledik. 2021-22 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı bildirmiştik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

"ROTAMIZ 2022 DÜNYA KUPASI"

"EURO 2020'den gerekli dersleri aldık. Rotamızı 2022 Dünya Kupası'na çevirdik. Hocamız Şenol Güneş'e ve futbolcularımıza güveniyoruz. Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyoruz."

"KULÜPLER EKONOMİK OLARAK RAHATLAYACAKTIR"

"İlk olarak stadyum kapasitesin yüzde 50’si, locaların tamamı olmak üzere yeni sezonda takımlar seyirci alabilecek. Böylece kulüpler en büyük destekçilerine kavuşacak ve ekonomik olarak rahatlayaktır."

"TFF 1. LİG'DE VAR'I UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"MHK Başkanımız Serdar Tatlı VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-23 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR'ı uygulamayı hedefliyoruz. TFF 1. Lig maçlarının oynandığı statlarımızı teknojik olarak hazırlamak için çalışıyoruz."

"TFF OLARAK DESTEKLİYORUZ"

"Yayın hakları anlaşmasının da sık sık Süper Lig A.Ş. tarafından yapılması gündeme gelmektedir. TFF kanunen yayın haklarının, tüm paydaşlarının rızası alınarak kurulacak bir Süper Lig A.Ş.' ye devredilmesini desteliyoruz. Bu hususta yurtdışı örneklerini inceliyoruz. Bunun mümlün olup olmadığını tartışıyoruz. Özel bir maddeyle Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ve iç yapısının belirlenmesi söz konusu olmaldırı. Çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir.

Yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. İhale komisyonu TFF'den dört üye, Kulüpler Birliği'nden dört üye ve bir de profesyonel üye olmak üzere dört üyeden oluşmaktadır. İhale komisyonu uzun süredir çalışıyor."