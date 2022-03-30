TFF'de şok iddia: Nihat Özdemir gidiyor, Göksel Gümüşdağ geliyor

Son verilen ve ardından geri alınan hakem kararıyla kriz yaşanan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yerine Göksel Gümüşdağ'ın TFF BAşkanı olacağı öne sürüldü.

Hakem operasyonu TFF'de deprem yarattı. En kıdemli üyelerden Mehmet Baykan'ın istifasıyla Nihat Özdemir yönetiminin dağılacağı, Göksel Gümüşdağ'ın göreve geleceği öne sürülüyor.

Hatırlanacağı gibi aralarında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen gibi üç FIFA kokartlı hakemin de bulunduğu isimlere düdük astırılmış ancak toplam 21 hakem ve gözlemcinin yaptığı başvuru üzerine Tahkim Kurulu, Cumartesi günü kararı iptal etmişti.

TFF'de böylece başlayan hakem krizi derinleşerek büyüyor. Tahkim'in kararıyla birlikte herkes MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini beklerken istifa TFF yönetiminden geldi. 2012'den bu yana Servet Yardımcı ile birlikte TFF yönetimlerinde yer alan en eski üyelerden Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Ajansspor'dan Aygün Özipek'in özel haberine göre Baykan'ın istifasının ardından TFF'de Nihat Özdemir yönetimi dağılma noktasına geldi. TFF'de Başkanlık koltuğuna Göksel Gümüşdağ'ın oturacağı öne sürülüyor. Başkanvekili sıfatı da bulunan Baykan'ın bir önemli şapkası da Spor Genel Müdürü. Ve bu şapkanın da istifada önemli payı olduğu iddia ediliyor. Baykan'ın istifasıyla birlikte TFF'de deprem olacağı öne sürülüyor. Çünkü bu istifada Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun etkili olduğu iddia ediliyor. Kulislere düşen bilgilere göre Baykan'ın istifası geçici!

Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil edecekken MHK'nın Cüneyt Çakır'ı görevden almasının aksettirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da şaşkınlıkla karşılandığı öğrenildi. Bunun akabinde de bakan harekete geçti. Baykan'ın istifa metninde de Cüneyt Çakır vurgusu zaten dikkat çekiyor. Baykan, istifasında hakemlere yönelik operasyonda hukuk kurallarının resmen çiğnendiğini vurguluyor. Çünkü bu istifayla birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir yönetiminin dağılacağı ve yeni bir yönetimin oluşacağı öne sürülüyor. Kulislerden aldığımız bilgilere göre Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni başkan olmak için kolları sıvayacak. Baykan da bu yönetimde ikinci başkan olarak yeniden görev alacak. Yaşayıp göreceğiz ancak Mehmet Baykan'ın istifasının sıradan bir istifa olmayacağı muhakkak.

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