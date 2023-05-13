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TFF'den futbolda yabancı kuralını verdi

TFF'den futbolda yabancı kuralını verdi
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken, mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya gelen taraflar uzun toplantıda önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu sezon uygulanan 8 artı 3 şeklindeki 14 yabancılı sistemin gelecek yıl da uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı. Gelecek hafta resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bazı kulüpler sahada 11 yabancı oyuncuya izin verilmesini isterken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi buna karşı çıktı. Kulüpler son olarak aynı kuralın devam etmesinde anlaşmaya vardı.

Yerli oyuncuya yönelik teşvik sistemi konusundaki karar ise TFF'nin haziranda yapılacak seçimi sonrasına bırakıldı.

 

Etiketler yabancı futbolcu yabancı futbolcu kuralı süper lig tff
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