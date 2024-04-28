Trabzon'da gol yağmuru: 6 gollü maç nefes kesti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor kendi sahasında Gaziantep'i konuk etti.

Gol düellosuna dönüşen nefes kesen mücadeleyi kazanan taraf Trabzonspor oldu. Maçın ilk yarısında Gaziantep soyunma odasına 2-0'lık galibiyetle gitse de ikinci yarı maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor 18 dakikada peş peşe bulduğu 4 golle kendi sahasında 4-2 galip gelmeyi başardı.

Gaziantep'in gollerini Deian Sorescu (dk. 12) ve Draguş (dk. 21) kaydederken, ev sahibi Trabzonspor'un golleri ise Onuachu (dk. 51, 66 ve 68) ve Bardhi'den (dk. 65) geldi.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Mustafa Eskihellaç'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

12. dakikada M'Bakata'nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Deian Sorescu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

21. dakikada aldığı uzun pasla sağ taraftan ceza sahası içine giren Dragus, ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Pepe'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında Onuachu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

61. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun vuruşunda kaleci Nita, topu çeldi.

65. dakikada ceza sahası içindeki Onuachu'nun pasında ceza yayı üzerinde Bardhi'nin şutunda top filelere gitti. 2-2

66. dakikada Visca'nın sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortasında Onucha topu ağlara yolladı. 3-2

68. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında topu göğsüyle önüne alan Onuachu, düzgün bir vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın sağından filelerle buluşturdu. 4-2



