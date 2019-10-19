Trabzonspor 4 - 1 Gaziantep

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Sörloth'un asistinde Sturridge'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
14'te bu kez roller değişti. Sturridge'in asistinde Sörloth topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. 39. dakikada Gaziantepspor atağında Kayode'nin kafa vuruşu direkten döndü, devamında Djilobodji'nin vuruşunu Uğurcan müthiş bir refleksle kornere çeldi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
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İkinci yarıda sahada daha atak bir görüntü çizen taraf Gaziantep'ti. Konuk ekip 54'te Kayode'nin pasında Jefferson'un gelişine vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi. 3 dakika sonra ise Abdülkadir'in net gol fırsatını kaçırdı.
75'te Jose Sosa uzak mesafeden müthiş bir şutla kaleci Lodygin'i avladı ve farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. Dakikalar 81'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Yusuf Sarı attığı golle maçta son sözü söyleyen isim oldu ve Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı
84'te Kayode gördüğü kırmızı kartla Gaziantep'i sahada 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 15 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gaziantep ise 11 puanda kaldı.
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