Trabzonspor - Erzurumspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.





Ünal Karaman kazanan 11'i bozmadı



Trabzonspor'da Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi.



Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.







VAR'la 1 gol, 1 penaltı iptal Mücadelede Erzurumspor'un bir golü VAR'la geçersiz sayılırken, Trabzonspor'un da bir penaltısı VAR'la iptal oldu.Trabzonspor'da Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi.Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.



Maça hızlı başlayan taraf Erzurumspor olurken konuk ekip henüz 6. dakikada Özer Hurmacı'yla öne geçti. Ancak hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu tekrar izleyerek öncesinde ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti.



İkinci yarıya daha iyi giren Trabzonspor'da 68. dakikada Rodallega yerde kalınca Bülent Yıldırım önce penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra pozisyonu tekrar izleyen Yıldırım, kararından vazgeçti ve penaltıyı iptal etti. Kalan dakikalarda iki takım da skorda dengeyi bozamayınca karşılaşma golsüz sona erdi.



Bu sonuçla 14 puana yükselen Trabzonspor haftayı 7. sırada kapattı. 6 puanlı BB Erzurumspor ise 17. sırada yer aldı.