Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için seyirci kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça tara sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları yer almayacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol