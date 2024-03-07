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Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için seyirci kararı

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için seyirci kararı
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Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça tara sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları yer almayacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.

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Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor süper lig Trabzonspor Fenerbahçe taraftar
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