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  5. Sezonun ilk derbisi golsüz bitti

Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı

Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile gölsüz berabere kaldı.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

MERTENS ÇOK NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray ve Trabzonspor'un zaman zaman etkili olduğu bölümler oynandı. Sarı-kırmızılılarda Mertens mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor'un genç kalecisi Taha ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı yıldız cılız bir vuruş yaptı ve Taha'yı geçemedi. Bu pozisyon ilk yarıdaki en gol fırsatı olarak kayıtlara geçti.

TRABZON'DA KAZANAN YOK
İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı ancak dakikalar geçtikçe oyunda tempo düştü. Sarı-kırmızılılarda Gomis, 78. dakikada Mertens'in pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı vurdu. Son dakikalarda karşılıklı ataklar yaşansa da iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Etiketler Galatasaray Trabzonspor trabzonspor galatasaray
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