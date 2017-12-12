Trabzonspor kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi. İlk maçta rakibini 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, son 16 turuna yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 53. dakikasında konuk takım öne geçti. Abdulkadir Özdemir'in soldan kullandığı köşe atışında topa ceza alanı içinde Hamza Younes kafayla vurdu. Kaleci Estaban'ın çeldiği topu, Acka kafa ile tamamlayarak filelere gönderdi: 0-1

56. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Volkan Şen'in soldan ortaladığı topa Bero yatarak kafayla vurdu. Kaleci Hakan Canbazoğlu'nun çeldiği top Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içerisinde meşin yuvarlağı tamamlayarak filelerle buluşturdu: 1-1

60. dakikada Trabzonspor, penaltı golüyle öne geçti. Volkan Şen, ceza alanı içinde Tolga Ünlü tarafından düşürülünce maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Rodallega'nın izin vermesiyle penaltı atışını kullanan Volkan Şen, kaleci Hakan Canbazoğlu'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

61. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Ceza alanı içinde Castillo'nun pasında, yakın mesafeden Volkan Şen'in yerden vuruşunda, top filelere gitti: 3-1

87. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Rodallega'nın pasında, savunmanın arkasında topu kontrol ederek kaleci Hakan Canbazoğlu ile karşı karşıya kalan Bongonda, sol ayağıyla meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 4-1

90+2. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, ceza alanı içinde Murat Gürbüzerol tarafından düşürülünce maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.