Trabzonspor Serdar Taşçı transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor geçen sezonun devre arasından beri görüşmelerini sürdürdüğü Serdar Taşçı'nın transferinde mutlu sona yakın. Spartak Moskova ile sezonu Rusya Premier Lig şampiyonu olarak tamamlayan Serdar'ın da Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtilirken pazarlıklarda önemli mesafe katediliği bildirildi.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor tekrar Serdar Taşçı seçeneği üzerine yoğunlaştı. Birçok isimle ilgilenen bordo-mavili takım hiçbir isimden sonuç alamaması üzerine devre arasında da görüştüğü Serdar Taşçı'yı tekrar gündemine aldı. Spartak Moskova'ya 3 milyon Euro teklif eden Trabzonspor'un oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro önerdiği belirtildi. Pazarlıkları bir an önce tamamlamak isteyen yönetimin Rus ekibini ikna etmeye yakın olduğu iddia edildi.

Kariyerinde Stuttgart ve Bayern Münih formaları da giyen Serdar geçen sezon 16 yıllık aradan sezonra şampiyonluğa ulaşan takımında 19 maça ilk 11'de başladı. Serdar ayrıca 12 kez da Almanya Milli Takımı formasını giydi.