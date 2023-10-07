Trabzonspor'da Nenad Bjelica devri kapandı

Hatayspor'un ardından Adana Demirspor'a da yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica'yla yollar ayrıldı.

Trabzonspor, takımın başına geçtiği günden beri bekleneni sağlayamayan teknik direktör Nenad Bjelica ayrılık kararı aldı.

Ligin 8'inci haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takımın üst üste yaşadığı kayıplar camianın ve taraftarın tepkisini çekti.

DHA'nın aktardığına göre maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı. Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.

2024-25 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin euro ücret alan Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.