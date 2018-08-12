  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 12 Ağustos 2018 10:46

Video hakem kararı ortalığı karıştırdı !

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maçın 20. dakikasında VAR kararı ile verilen penaltı, sosyal medyayı karıştırdı.

Video hakem kararı ortalığı karıştırdı !
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’i 1. haftasında oynana Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde dakikalar 20’yi gösterirken Fenerbahçe adına kazanılan penaltıda maçın hakemi Halil Umut Meler VAR’a başvurup pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını göstermesinin ardından sosyal medya üzerinde bu pozisyon ile ilgili büyük bir tartışma yaşandı.

Bursaspor’un kazandığı penaltı VAR ile iptal edildi

Karşılaşmanın 59. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi. Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.

VAR’ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi. Kararın ardından itiraz eden Bursaspor’da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı ile ilgili sosyal medya tepkileri…

penaltı , fenerbahçe haberleri , var , fenerbahçe , bursaspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM