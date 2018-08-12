Video hakem kararı ortalığı karıştırdı !

Spor Toto Süper Lig’i 1. haftasında oynana Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde dakikalar 20’yi gösterirken Fenerbahçe adına kazanılan penaltıda maçın hakemi Halil Umut Meler VAR’a başvurup pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını göstermesinin ardından sosyal medya üzerinde bu pozisyon ile ilgili büyük bir tartışma yaşandı.

Bursaspor’un kazandığı penaltı VAR ile iptal edildi

Karşılaşmanın 59. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi. Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.

VAR’ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi. Kararın ardından itiraz eden Bursaspor’da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı ile ilgili sosyal medya tepkileri…

Bize VAR değil, yabancı hakem lazım. Ayıptır pic.twitter.com/9KMiUw5lDx — Murat Özen (@Muratozen1903) 11 Ağustos 2018

VAR sistemine rağmen ilk haksız penaltıyı kazanan takım tahmin edeceğiniz gibi Fenerbahçe oldu. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. — scofield🦁 (@sco1905) 11 Ağustos 2018

VAR'da bile adaletsizliğin olduğu tek ülkeyiz. pic.twitter.com/NvGTYvvsPm — Muhammet Ali Özdemir (@muhammetaliozz) 11 Ağustos 2018

Şimdi efendiler; VAR mı, YOK mu? Neyi tartışalım? pic.twitter.com/Q31JhO3erK — Erdener Karataş (@ErdenerKaratas) 11 Ağustos 2018