Wilfried Bony'den Manchester City'e Fenerbahçe resti

Kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City’de bonservisi bulunan ve geçen sezonu Stoke City’de geçiren Wilfried Bony’de mutlu sona ulaşmak için hızlandı.

Bony’yi, 27 Temmuz’da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçına yetiştirmek ve son kadronun gönderileceği 21 Temmuz’daki listeye dahil etmek isteyen Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibine yaptıkları 1.5 milyon Euro’luk kiralama teklifinin cevabını bekliyor. City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Fildişi Sahilli oyuncuyu yeni sezon planlarında düşünmediğini belirtirken, 28 yaşındaki forvet de, kulübüne transferi hızlandırmak için baskı yapıyor.

‘Zaten düşünmüyorsunuz’

Menajeri aracılığıyla kulübe restini çeken Bony’nin, “Zaten beni kadroda düşünmüyorsunuz. Bir an önce transferime izin verin, ben de yeni sezona odaklanayım” ifadelerini kullandığı bildirildi. Hatırlanacağı gibi Kanarya, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncuyla 1 yıl için 3.5 milyon Euro üzerinden el sıkışmıştı.

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