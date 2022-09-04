Yağan pet şişeler, 5 gol, 1 kırmızı kart... Beşiktaş Ankara'dan 3 puanla döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.Siyah-beyazlılar maçı 3-2 kazandı. Maçta goller; 26. ve 47. dakikalarda Beridze, 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74. dakikada N'Koudou'nun penaltısından geldi.

Ankaragücü'nde Marlon 90+4'te ikinci sarı karttan atıldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 13'e yükselterek liderliğini korudu. Ankaragücü ise 1 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü ise aynı haftada, Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak.

Maç sonrası olaylar çıktı

Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Görüntülere yansıyan olaylarda bir taraftarın Cenk Tosun'a tekme attığı görüldü.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1

35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts'u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

45' İkinci yarı başladı

47' GOL! Beridze, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü attı.

52' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.

61' Ankaragücü'nde Macheda, rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

68' Ankaragücü'nde Macheda oyundan alındı yerine Eren Derdiyok girdi.

74' GOL! Kevin N'Koudou kazanılan penaltı vuruşunda topu kalecinin sağından düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.

80' Ankaragücü'nde rakibine yaptığı müdahale sonucu Marlon sarı kart gördü.

90' KIRMIZI KART! Ankaragücü'nde Marlon, köşe direğine vurup hakeme tepkide bulununca ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı

90' MAÇ SONA ERDİ

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Marlon, Mukajic, Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Ariyibi, Ghayas Zahid, Beridze, Macheda

Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Diack, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Emre Bilgin, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Gedson Fernandes, Salih Uçan, N'koudu, Dele Alli, Muleka, Weghorst

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Josef de Souza, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Goller: Beridze (dk. 26) (MKE Ankaragücü), Muleka (dk. 30), Dele Alli (dk. 35) (Beşiktaş)