Steven Nzonzi için flaş transfer iddiası!

Galatasaray bu akşam Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Nzonzi dün yapılan son idmanda yedek takımda olduğu öğrenince kimseye bir şey söylemeden idmanı terk etti. Yıldız orta saha bu olay üzerinde kadro dışı bırakıldı.

Fanatik gazetesinin haberine göre sezon başından Roma’dan kiralanan Nzonzi için Torino devreye girdi. İtalyan ekibinin Roma ile görüşmelere başladığı ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanacağı kaydedildi.

30 yaşındaki oyuncu sezon başında Roma'dan 1+1 yıllığına kiralanmıştı.

(AJANSSPOR)

