Süper Lig devinde şok: Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Başakşehir'de, Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı.

Turuncu Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleriyle karar kamuoyuna duyuruldu.

Caicara, sosyal medyadan "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" paylaşımını yapmıştı.