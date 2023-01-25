Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.



Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

27 OCAK CUMA



20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 OCAK CUMARTESİ

13.30 DG Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Mert Güzenge

16.00 Hatayspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

19.00 Antalyaspor - Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Giresunspor - Galatasaray : Bahattin Şimşek

29 OCAK PAZAR

13.30 İstanbulspor - Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Başakşehir - Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan