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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

Etiketler Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası hakemler 24. hafta hakemleri
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