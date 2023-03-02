Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın