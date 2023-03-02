Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve ligde 24. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın
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