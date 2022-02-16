Süper Lig'de fikstür açıklandı: Derbi tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı. 6 Mart günü Fenerbahçe-Trabzonspor ağırlayacak.14 Mart'ta ise Galatasaray-Beşiktaş'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor 6 Mart, Galatasaray ile Beşiktaş ise 14 Mart'ta kozlarını paylaşacak.