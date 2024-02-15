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Süper Lig'de ''Yabancı TV Gözlemcisi'' uygulaması başlıyor

Süper Lig'de ''Yabancı TV Gözlemcisi'' uygulaması başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması, Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle: Frank De Bleeckere (Belçika) Jorn West Larsen (Danimarka) Mike Riley (İngiltere) David Borbalan (İspanya) Cees Bakker (Hollanda) Alan Snoddy (Kuzey İrlanda) Lucilio Batista (Portekiz) Alexs Deaconu (Romanya) William Young (İskoçya) Bo Karlsson (İsveç)

DHA

Etiketler süper lig yabancı tv gözlemcisi TFF
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