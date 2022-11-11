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Süper Lig'den 3 yıldız var: Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Süper Lig'den 3 yıldız var: Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na az bir süre kala Güney Amerika temsilcisi Uruguay'ın kadrosu açıklandı.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na az bir süre kala Güney Amerika temsilcisi Uruguay'ın kadrosu açıklandı.

Uruguay kadrosunda Süper Lig'den 3 isim yer aldı.

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Uruguay, bir üst tura kalabilmek için Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele edecek.

Rossi'ye büyük şok!

Urugay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kadroya ilişkin bilgiler paylaşılırken Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Trabzonspor 'dan Maxi Gomez kadroda yer aldı. 

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ise kadroda yer almadı.

 Uruguay'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Sebastián Sosa.

Defans: Ronald Araújo, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña, Mathías Olivera, Sebastián Coates, José Luis Rodríguez, Martín Cáceres, Guillermo Varela.

Orta saha: Lucas Torreira, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Manuel Ugarte, Facundo Torres.

Forvet: Darwin Núñez, Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez.

Etiketler katar dünya kupası
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