Tahkim Kurulu, PFDK, UÇK, Etik Kurulu üyelerini açıkladı
Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle: Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;
Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;ASIL ÜYELER
MUSTAFA ARTUÇ (Başkan)
ALAADDİN VAROL
MUSTAFA DEMİREL
BAYRAM ŞEN
ESRA ALAN
MEHMET EROL
PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ
YEDEK ÜYELER
BÜLENT SAVTOK
YAVUZ AKSOY
BÜLENT ERNAS
ALPER TUNGA ÇEVİK
FEYZİ EROĞLU
İBRAHİM ŞAHİNKAYA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;ASIL ÜYELER
FATİH MADEN (Başkan)
ERKAN KIRAÇ
HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK
SİNAN SEZER
GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR
DOÇ. DR. SELMAN DURSUN
YUSUF ZİYA TAŞKAN
YEDEK ÜYELER
NECDET BUDAK
MEHMET SAYDAM
PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI
KEMAL MURTEZAOĞLU
Av. FETİH AHMET ALPARSLAN
DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;ASIL ÜYELER
OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan)
MUSTAFA ÇATTIK
DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI
DR.ÖMER FARUK EROL
PROF. DR. ALİ PASLI
ESRA HATİPOĞLU
BATTAL YILMAZ
YEDEK ÜYELER
MEHMET KIRMIZI
KENAN KENAN
MENDERES DERELİ
BİRSEN ELMAS
SERDAR YİĞİT
MEHTAP SÜMER DİNÇ
Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;ASIL ÜYELER
CELAL CANDAN (Başkan)
MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK
ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU
NURAY EKŞİ
DOÇ. DR. SERKAN AĞAR
YEDEK ÜYELER
ENİS YETER
ALİ KEMAL ATÇEKEN
EMİR SERHAD SEYMEN
MİNE ARISOY
Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;ASIL ÜYELER
AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan)
MEHMET TAMÖZ
MUAZ ERGEZEN
AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU
ALİ TÜRKER
NEVRA DİDEM YAŞAR
ORHAN AYTEKİN
YEDEK ÜYELER
FATİH KABASAKAL
AV SERKAN SOKULUOĞLU
HALİS ÇITIR
DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ
DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU
MURAT CEYLANİ TUĞRUL
Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;ASIL ÜYELER
DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan)
MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı)
ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU
YALÇIN MADENCİ
SAVAŞ ÇITAK
YASİN EKER
FURKAN UYSAL
YEDEK ÜYELER
YAKUP ŞİMŞEK
AHMET TEMİZYÜREK
AYHAN DURGUN
RAMAZAN ERKUT ALPEREN
ÖMER FARUK BAŞER
MUSTAFA AKGÜLLÜ
MEHMET DOĞAN
TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;
ÖMER GÜRSOY (Başkan)
BİROL AYDIN
AYHAN YILDIRIM
KERİM VURAL
ALPASLAN ERKOÇ
Dr. ÜMRAN BAŞAR
MUSA ÇİÇEK
DR. NALAN AYVAZOĞLU
HAMZA DOĞAN
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu
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