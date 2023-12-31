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Altay'da borç krizi! Bakanlık ile davalık oldular

Altay'da borç krizi! Bakanlık ile davalık oldular
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1'inci Lig ekiplerinden Altay, Alsancak Stadı'na biriken borçları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile davalık oldu.

İç saha maçlarını 2021 yılında kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamak için bakanlıkla spor tesisi tahsis protokülü imzalayan siyah-beyazlı kulüp, şimdiye kadar kira, elektrik ve saha bakımı ödemelerini yapmayınca konu mahkemeye taşındı. Altay, Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 sezonunda Alsancak Stadı açıldıktan sonra bu statta oynadığı Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa müsabakaları için 1 milyon 365 bin TL borçlandı.

Altay'ın ödemeleri yapmaması üzerine İzmir 26'ncı İcra Müdürlüğü üzerinden 1 milyon 365 bin TL'lik icra takibi başlatıldı. İzmir temsilcisi, stadyumun hibrit çim saha bakım masraflarını ödememesi nedeniyle de icra takibine girdi. Yapılan protokol gereği saha bakımları 2023 yılı nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında dışarıdan bir firmaya yaptırılırken, ödemeleri gerçekleştirmeyen Altay'a 720 bin TL'lik icra takibi başlatıldı. Mali açıdan zor günler geçiren ve kadrosu dağılma tehlikesi yaşayan siyah-beyazlılarda göreve kasım ayında gelen yönetim geçmiş dönem borçları nedeniyle iyice sıkıntıya girdi.

DHA

Etiketler Altay altay gençlik ve spor bakanlığı stadyum borç dava
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