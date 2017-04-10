Malatyaspor’da 7 haftalık seri bozuldu

Puan tablosunun zirvesinde bulunan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor maçına kadar ligin ikinci yarısında tek yenilgisini 19. haftada Samsunspor karşısında almıştı. İrfan Buz'un talebeleri ikinci yarıda oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi, 2 de beraberlik alarak 23 puan topladı.
Sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde:
Evkur Yeni Malatyaspor: 0 – Sivasspor: 0
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Mersin İdman Yurdu: 1
Samsunspor: 3 – Evkur Yeni Malatyaspor:0
Evkur Yeni Malatyaspor: 3 – Denizlispor: 1
Gaziantep Bş. Bld.: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Altınordu: 0
Balıkesirspor: 2 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Şanlıurfaspor: 1
Manisaspor: 0 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Evkur Yeni Malatyaspor: 1 – Elazığspor: 0
Ümraniyespor: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 0