Mersin'de 11gollü çılgın maç !

TFF 1'inci Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-5 gibi tarihi bir skorla yenerek play off avantajını eline geçiren Göztepe, taraftarına korku ve mutluluğu bir arada yaşattı.

Kiritik maçta ilk yarıyı 4-0 önde bitirdikten sonra 53 ve 72'üncü dakikalar arasında 4 gol birden yiyerek skorun 4-4'e gelmesini engelleyemeyen Göztepe, 6-5 biten 90 dakikanın ardından derin bir oh çekti. play off yarışındaki rakipleri Giresunspor, Ümraniyespor ve Boluspor'un yenildiği haftayı çok karlı kapatan İzmir ekibi adeta 12 puanlık bir karşılaşmayı kayıpsız geçmiş oldu.

İki hafta aradan sonra yeniden play off hattına giren Göztepe bitime 2 maç kala ipleri de eline geçirdi. Puanını 46'ya yükselten sarı kırmızılı ekip, son iki haftada Samsunspor ve Denizlispor'u (D) yendiği takdirde rakiplerinin durumuna bakmaksızın play off vizesini alacak.

Kariyerinin en ilginç maçlarından birini yaşadığını belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural hayatında ilk kez bir karşılaşmayı değerlendirmekte zorluk çektiğini söyledi. Kendileri için 3 puanın çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Karşılaşma 6-5 ya da 1-0 bitmiş, buna takılmıyorum. Bizim için kazanmak son derece önemliydi. Rakiplerimizin puan alamadığı bir haftayı inanılmaz bir avantajla bitirdik. Tabii ki müsabakanın 4-0'dan 4-4'e gelmesi herkese ders olmalı. Futbolda bir maçın 90 dakika olduğu unutmamak zorundayız. Hakem düdüğü çalmadan kimse kazandım diye düşünmeyecek. Neticede aylar sonra deplasmandan galibiyetle ayrıldık. Şimdi 2, belki de 5 finalimiz var. Futbolcularımız bizi mahcup etmeyecek. Hepsi canla başla mücadele ediyorlar. Emeklerinin karşılığını alacaklar" yorumunu yaptı.