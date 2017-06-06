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  5. 06 Haziran 2017 18:19

Mustafa Denizli Eskişehirspor’dan ayrıldı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.

Mustafa Denizli Eskişehirspor’dan ayrıldı
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Antalya’da oynanan TFF 1’inci Lig play off final maçında Göztepe’ye penaltı atışlarında yenilen Eskişehirspor’da 31 Mayıs 2017 tarihinde resmi sözleşmesi biten Mustafa Denizli Göztepe karşılaşmasından sonra Eskişehir’e dönmedi. Denizli’nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Eskişehirspor’da yeni teknik direktör arayışları başladı.

Kırmızı-siyahlılarda Mustafa Denizli’nin yanısıra aralarında Semih Şentürk, Uğur İnceman, Hakan Çinemre ve Tarık Çamdal’ın da bulunduğu çok sayıda futbolcunun da sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla sona erdi.

mustafa denizli , eskişehirspor