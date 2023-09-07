TFF, Galatasaray'ın o itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray A.Ş., TFF Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2023 tarihli kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek Tahkim Kurulu’na itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu, 31 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı toplantıda itirazı inceledi. Kurul, yaptığı incelemede, TFF Yönetim Kurulu’nun kararının hukuka aykırı olmadığını ancak komisyonun kurulmasının işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığını tespit etti.

Bu nedenle, Tahkim Kurulu, itirazı oybirliğiyle reddetti.

Açıklamada, Tahkim Kurulu’nun kararında şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuzun 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kuruluna yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”