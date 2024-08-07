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TFF'de 4 istifa birden

TFF'de 4 istifa birden
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim organlarında görevli 4 Yargıtay üyesi görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'a verdiği röportajda, "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedim. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futbolunu liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil'' ifadelerini kullanmıştı.

 Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamalarının ardından TFF Etik Kurulu'nda istifalar art arda geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu yönetim organlarında görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu da istifa eden isimler arasında yer aldı.

Etiketler TFF Yargıtay üyeleri ibrahim hacıosmanoğlu etik kurul
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