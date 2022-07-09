TFF'de yeni kurullar belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunda İsmail Rüştü Cirit, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda Mehmet Sağlam, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda Alper Türközmen, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda Selami Bilgin, Etik Kurulunda Celal Candan, Kulüp Lisans Kurulunda Mehmet Ali Kaynar, Temsilciler Kurulunda Gökhan Özsavaş, Engelliler Koordinasyon Kurulunda Ömer Gürsoy başkanlığa seçildi.
Federasyonda yeni kurullar şu şekilde oluştu:
TAHKİM KURULU
Asıl üyeler: İsmail Rüştü Cirit (Başkan), Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Alaaddin Varol, Bilgin Tiryakioğlu, Murat Atalı, Fatih Maden
Yedek üyeler: Fatih Erdöl, İlhan Yiğit, Yavuz Pehlivan, Serdar Karahan, Metehan Özkan, Yalım Canveren
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Asıl üyeler: Mehmet Sağlam (Başkan), Mehmet Aksu, Yusuf Yaşar, Selman Dursun, Nihal Ural, Abdurrahim Taş, Ömer Faruk Erol
Yedek üyeler: Mehmet Onursal Cin, İlyas Çelik, Hüseyin Alpay Köse, Hacı Orhan, Muhammed Akın, Mustafa Doğan
AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Asıl üyeler: Alper Türközmen (Başkan), Ahmet Şafak Kuş, Serkan Ağar, Tarkan Erdal, Ahmet Yazıcıoğlu, Şamil Yakut, Rıza Hakan Başsorgun
Yedek üyeler: Fatih Kabasakal, Vedat Erten, Yetkin Gürsoy, Ömer Eğrioğlu, Erinç Şatır, İsa Baştürk
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
Asıl üyeler: Selami Bilgin (Başkan), Sabiha Tekin, Mustafa Çatlık, Hasan Şahin, Muhammed Hardalaç, Mutlu Şimaylı, Hacı Dursun Kızıltan
Yedek üyeler: Bünyamin Türkmenözü, Oktay Güngör, Orçun Urak, Hakan Karaoğlu, Buket Saner Keser, Mustafa Hayri Öztürk
ETİK KURULU
Asıl üyeler: Celal Candan (Başkan), Mehmet Fatih Çelikbilek, Ahmet Gürel, Birsen Elmas, Musa Aygül
Yedek üyeler: Ali Fuat Türkel, Rıfat Erten, Ersin Erdoğan, Fırat Polat Zorba
KULÜP LİSANS KURULU
Asıl üyeler: Mehmet Ali Kaynar (Başkan), Mustafa Arıkan (Başkan yardımcısı), Berrin Mahmutoğlu, Yalçın Madenci, Şavaş Çıtak, Yasin Eker, Furkan Uysal
Yedek üyeler: Abdulkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Ahmet Temizyürek, Ayhan Durgun, Ramazan Erkut Alperen, Ömer Faruk Başer, Mustafa Akgüllü
TEMSİLCİLER KURULU
Gökhan Özsavaş (Başkan), Ahmet Hamdi Usta, Osman Yıldırım, Ertuğrul Arslan, Nilgün Selvi, Timuçin Başar, Osman Diyadin
ENGELLİLER KOORDİNASYON KURULU
Ömer Gürsoy (Başkan), Birol Aydın, Muaz Ergezen, Ayhan Yıldırım, Kerim Vural, Mehmet Alaattin Nalcıoğlu, Ümran Başar, Musa Çiçek, Nalan Ayvazoğlu, Kanat Karamürsel, Hamza Doğan
Bu arada, kurullara seçilen başkan ve üyelerin, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmaları, yönetim kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmeleriyle birlikte resmi olarak göreve başlayacakları kaydedildi.
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