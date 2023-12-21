  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Güncelleme:

Avrupa Birliği Adalet Divanı (Avrupa Adalet Divanı), UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine karar vermişti. Karar sonrası TFF'den açıklama geldi.

Avrupa'nın en üst mahkemesi, UEFA'nın Avrupa futbolunu kontrol etmesinin AB rekabet hukuku kapsamında yasadışı bir tekel olduğuna hükmederek Süper Lig projesine önemli bir destek vermişti.

Bu kararın ardından Süper Lig ekiplerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı bir açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne karşı olunduğu açıklandı.

"KARARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

TFF açıklamasında, "Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir.

 Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."

Etiketler avrupa avrupa süper ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat! En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat! Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Kahramanmaraş'ta baltalı dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü Kahramanmaraş'ta baltalı dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ? İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ? Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu TCMB yılın son faiz kararını açıkladı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı