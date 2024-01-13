  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF'den olay karar: Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

TFF'den olay karar: Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

TFF'den olay karar: Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig için yeni yayıncı kuruluşun seçilmesine yönelik ihaleye çıkma hazırlığı devam ederken TFF'nin maç yayınları ile ilgili düzenleme yapacağı iddia edildi.

TFF, devrim niteliğinde bir karar almak üzere. Futbolun izlenirliğini arttırmak için bazı maçları naklen yayınlamama kararı masada...

TRİBÜNLERİN DOLMASI İÇİN YENİ SİSTEM

Seyirci sıkıntısı çeken takımlar için alınacak bu karar, bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmamasını sağlayacak. Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma yapacak ve bu maçları öyle belirleyecek.

GELİR ARTACAK

İhaleyi kazanan kurum, seçilen bu maçları kulüplere ya da yerel kanallara bedel karşılığında yayınlama şansı sunacak. Böylece gelirin 150 milyon dolar bandına çıkması hedefleniyor.

Etiketler tff maç yayın ihale
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyeli çocuğa işkence ve cinsel istismar iddiası Suriyeli çocuğa işkence ve cinsel istismar iddiası Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'te Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'te 15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası 15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası Hiç istemediğimiz haber DSÖ'den geldi: Salgın devam ediyor! Hiç istemediğimiz haber DSÖ'den geldi: Salgın devam ediyor! Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı... Markette 20 TL, bahçede 1 TL... Ama bu sene dalında kaldı... Önce Erdoğan şimdi de Esra Erol! Sakın kanmayın! Önce Erdoğan şimdi de Esra Erol! Sakın kanmayın! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 evladımız şehit oldu Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 evladımız şehit oldu 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Şehit haberlerinin ardından CNN Türk canlı yayınında skandal! Şehit haberlerinin ardından CNN Türk canlı yayınında skandal!