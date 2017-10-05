PFDK kararları belli oldu !
Dursun Özbek’ten 'video hakem' açıklaması
Beşiktaş'tan flaş Jeremain Lens kararı
Lucescu'dan Sabri yorumu !
Lucescu'dan Sabri yorumu !
Yardımcı hakem'e PFDK şoku !
Yardımcı hakem'e PFDK şoku !
Karşıyaka Stadı’na ‘imar’ müjdesi
Karşıyaka Stadı’na ‘imar’ müjdesi
Arda'dan Emre Belözoğlu’na övgü dolu sözler
Arda'dan Emre Belözoğlu’na övgü dolu sözler
PSG'de yeni hedef Alexis Sanchez
PSG'de yeni hedef Alexis Sanchez
Türk menajer kendinden geçti ! Şok kavga...
Türk menajer kendinden geçti ! Şok kavga...
TFF 1. Lig'de şok istifa !
TFF 1. Lig'de şok istifa !
İzlanda'dan Türkiye'ye şok gönderme !
İzlanda'dan Türkiye'ye şok gönderme !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 05 Ekim 2017 21:51

Tolga Ciğerci Fenerbahçe maçında oynayacak mı ?

Fenerbahçe derbisinde sahaya dönmeyi hedefleyen Tolga Ciğerci’nin tedavisi Münih’te sürüyor.

Tolga Ciğerci Fenerbahçe maçında oynayacak mı ?
A+ A-

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, futbolcuları Tolga Ciğerci'yi, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Doktor Yener İnce, GS TV'de katıldığı programda Tolga Ciğerci'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tolga'nın, başparmağının bir eklemindeki kapsül zedelenmesi nedeniyle operasyon geçirdiğini anlatan İnce, "Tolga'nın daha önce ayağında farklı rahatsızlıklar vardı. Bizim de dikkat etmemiz gereken bir süreçti. Östersunds maçı sonrası 6-7 maç sonunda bir değerlendirme yaptık. Ödemdeki artıştan dolayı durması gerektiğini tespit ettik. Bunu teknik ekiple ve milli takımdaki sağlık heyetiyle paylaştık. Sadece burada değil Almanya'da da takip edildiği klinikteki doktorların da fikirlerini aldık. Durması gerektiğine dair ortak bir karar verdik." ifadelerini kullandı.

Doktor İnce, Tolga'da eklem çevresinde tehlikeli bir periyoda giden bir ödem olduğunun altını çizerek, "Tolga'nın 3-4 ayı bulacak bir süreçte oynamaması ihtimalindense 1-2 haftalık bir periyotta ara vermesini uygun bulduk. Aramıza katıldı ama tedavisi devam edecek. Tedavi arasında antrenman yaptıramıyoruz ve maç oynatamıyoruz. Milli maç arası bizim için bir şans oldu. Fikir belirtmem çok doğru olmaz, Konya maçını bilmiyorum ama Tolga'nın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

İnce, kadrodaki oyuncularda ciddi bir sakatlık bulunmadığını hatırlatarak, "Milli takımlara giden oyuncular dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Sakatlık ve ciddi bir sorun da yok. Eray'ın iç yan bağlarında bir esneme olmuştu onun özel çalışması devam ediyor. Bazı oyuncularımızı özel çalıştırıyoruz. Milli takım arası da fırsat oldu. Aramıza geç katılan oyuncular var. Koruyucu hekimlik adına ileriki dönemlerde sakatlanmamaları ya da sakatlıkriskini azaltmak adına Mariano ve Latovlevici ile özel çalışıyoruz. Çok şükür özel bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

İnce, milli takımlara giden oyuncuların durumlarını da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

galatasaray , tolga ciğerci , galatasaray haberleri , son dakika galatasaray haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM