UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor evinde Sparta Prag ile karşılaştı. Trabzonspor maça fırtına gibi başladı. İlk dakikada Sörloth'un pasında Ekuban gole yaklaştı ancak kaleci araya girdi. 6'da yine Ekuban pozisyona girdi, vuruşunda top yandan auta gitti.

Maçın 11. dakikasında Sosa'nın ortasında Sörloth ceza sahasında kafayı vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 23'te Abdülkadir Ömür önce kafayı vurdu, ardından da kaleciden dönen topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi.

İlk yarının son anlarında gol arayan Sparta Prag'ta Hlozek'in sert şutunu Uğurcan çıkardı ve devre 1-0 sona erdi. Trabzonspor ikinci yarıda kontrollü bir futbol sergiledi. Rakibine gol izni vermeyen Bordo-Mavililer, 78'de Hlozek'in müthiş vuruşuna engel olamadı ve durum 1-1 oldu.

90+6'da Nwakaeme penaltıyı kaçırdı ancak 90+8'de Novak golü atarak maçın 2-1 bittiğini ilan eden isim oldu ve Trabzonspor adını adını play-off turuna yazdırdı.

PLAY-OFF'TA RAKİP AEK

Bu arada Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Yunan ekibi AEK oldu.

Trabzonspor 2 - 1 Sparta Prag

Stat: Medical Park

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+9 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 79 Obi Mikel)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic (Dk. 67 Kozak), Costa (Dk. 61 Hancko), Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek (Dk. 77 Mandjeck), Plavsic, Tetteh

Goller: Dk. 11 Sörloth, Dk. 90+8 Novak (Trabzonspor), Dk. 78 Hlozek (Sparta Prag)

Kırmızı kart: Dk. 88 Plavsic (Sparta Prag)

Sarı kartlar: Dk. 30 Krejci (Sparta Prag), Dk. 41 Abdulkadir Parmak, Dk. 81 Obi Mikel (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı.

45. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic'in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında, Tetteh'in pasında ceza alanı dışı sağ çaprazından Kanga'nın şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta çıktı.

69. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta gitti.

78. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kanga'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Hlozek, plase vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1

88. dakikada Sparta Prag'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören Plavsic, oyun dışında kaldı.

90. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan yerden pasında altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu, kaleci Nita önledi.

90+3. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı çizgisi önünde Obi Mikel'in şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Sosa, ceza alanı sağ çaprazında Mandjeck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Kehlet, penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Nita, sağ tarafına gelen topu yatarak iki hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda Pereira'nın pasında topu kontrol eden ve ceza alanına sokulan Novak, kaleci Nita ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk eden Trabzonspor, ilk maça göre ilk 11'de tek farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta şans tanıdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel'in yerine Norveçli golcü Alexander Sörloth'u sahaya sürdü. Çekya'da oynanan maçta Mikel'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek skoru 2-2'ye getiren golü atan Sörloth, bu kez 11'de görev yaptı. Trabzonspor'da geçen sezonki kadro haricinde yeni transferlerden de sadece Sörloth, ilk 11'de forma giyen isim oldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor taraftarı, maça büyük ilgi gösterdi. Geçen hafta satışa çıkan biletleri bir gün içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı doldurdu. Karşılaşmayı 38 bin taraftar izledi. Trabzonspor taraftarı, maç öncesi İngilizce olarak, "Fırtına için hazır olun" yazılı pankart açtı.

TRABZON'DA 1470 GÜN SONRA AVRUPA MAÇI

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı. En son evinde 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla Avrupa'da bir maça çıktı.

CAMPI KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden savunma oyuncusu Gaston Campi, Sparta Prag karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı. İlk maçta yedek kulübesinde oturan ve hiç süre alamayan Campi'nin yerine aynı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Sarı kadroya dahil edildi.

7 YENİ İSİM

Trabzonspor'da yeni transferlerden 7 futbolcu, ilk kez Trabzon'da karşılaşmaya çıktı. Alexander Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Medical Park Stadı'nda ilk kez taraftarın önüne çıkan isimler oldu.

MEDICAL PARK'TA İLK AVRUPA MAÇI

Trabzonspor'un 18 Aralık 2016'da açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyumda ilk Avrupa maçı oynandı. Ayrıca bordo-mavili takım, 102 gün sonra sahasında taraftarıyla buluştu. Son olarak 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıktı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Sparta Prag Yönetim Kurulu'na dostluk yemeği verildi. Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şubesi sorumlusu Özer Bayraktar, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ile UEFA Delegesi Alojz Supraha ve Sparta Prag Yönetim Kurulu üyelerinden Dusan Svoboda, Frantisek Cupr ile Adam Kotalik katıldı. Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından UEFA Delegesi Alojz Supraha'ya adının yazılı olduğu Trabzonspor forması, Sparta Prag Yönetim Kurulu'na ise yöresel hediyeler takdim edildi.

SPARTA PRAG'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Sparta Prag'da ilk maçtaki ilk 11'e göre 2 değişiklik yapıldı. Konuk ekipte, Stetina ve Travnik'in yerine Hlozek ile Radakovic, ilk 11'de forma giyen isimler oldu.

STURRIDGE'İN ANNE VE AMCASI DA MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı'na geldi. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda karşılaşmayı izledi.

