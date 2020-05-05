  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 05 Mayıs 2020 19:11

Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu’nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden...

Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen futbolcular, dörderli oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina süreci süren Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı.

Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Trabzonspor , trabzonspor antrenman , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM