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Trabzonspor herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar

Trabzonspor herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar

Transferler çalışmalarına devam eden bordo-mavililer, ezeli rakiplerinin de peşinde olduğu Altınordu forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Enis Destan'ı renklerine bağladı

Trabzonspor'u transferde durdurabilene aşk olsun. Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan bordo-mavililer, Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra genç yıldız Enis Destan'ı da kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR 700 BİN EURO ÖDEYECEK

Fanatik'in haberine göre, Fırtına, Altınordu’nun 19 yaşındaki forveti için İzmir ekibiyle prensipte anlaştı. Bonservis olarak yaklaşık 700 bin Euro ödenmesi beklenirken, sonraki satıştan pay maddesi de olacak.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdulllah Avcı’nın çok istediği ve ‘1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa’ya satabiliriz’ dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor genç yıldız
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